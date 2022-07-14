Бучко Акулина Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучко Акулина Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнаткова (Бучко) Марина Тимофеевна

Отец ребёнка: Бучко Тимофей Минович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бучко Лукерья Тимофеевна

Отец ребёнка: Бучко Тимофей Минович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бучко Вера Тимофеевна

Отец ребёнка: Бучко Тимофей Минович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучко Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Бучко Тимофей Минович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бучко Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Бучко Тимофей Минович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучко Тимофей Минович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
20.03.1920

Дочь: Кузьмина (Бучко) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Бучко Тимофей Минович

Переселье, Круглянский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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