Бучко Акулина Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнаткова (Бучко) Марина Тимофеевна
Отец ребёнка: Бучко Тимофей Минович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бучко Лукерья Тимофеевна
Отец ребёнка: Бучко Тимофей Минович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бучко Вера Тимофеевна
Отец ребёнка: Бучко Тимофей Минович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бучко Тимофей Минович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бучко Тимофей Минович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
20.03.1920
Дочь: Кузьмина (Бучко) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Бучко Тимофей Минович
Переселье, Круглянский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно