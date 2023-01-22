Вязовкина (Семячкина) Анна Леонтиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1912 ст.
Сын: Вязовкин Александр Семенович
Отец ребёнка: Вязовкин Семен Иванович
Большая Ижмора, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно