Вязовкина (Семячкина) Анна Леонтиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вязовкина (Семячкина) Анна Леонтиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1912 ст.

Сын: Вязовкин Александр Семенович

Отец ребёнка: Вязовкин Семен Иванович

Большая Ижмора, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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