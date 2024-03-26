село Большая Ижмора, село Большая Ижмора, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Большая Ижмора

Земетчинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Большая Ижмора Больше-Ижморской волости Керенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3117.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Керенский уезд
701Большая Ижмора, с. каз.при руч. Ижморе.253530512811309Церковь православная 1. Училище. Волостное правление. Ярмарка. Базар. Мельниц 3. Маслобоен 20.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Керенский уезд, Больше-Ижморская волость
341. Б. Ижмора, село бывшее государственное, при речке Ижморе, дворов 382, жителей 3003, волостное правление (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православных, школа, п Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Керенский уезд, Больше-Ижморская волость
село Больше-Ижморское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Земетчинский район
47039Большая Ижморасело53°33'42°49'N-38-086

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Земетчинский муниципальный район, Сельское поселение Большеижморский сельсовет
56623402101с Большая Ижморасело
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