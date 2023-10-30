Заремская (Чегодаева) Фаина
Место рождения
Дата рождения20.10.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1935
Отец: Чегодаев Павел
Мать: Чегодаева Александра
Рождение ребёнка
16.08.1958
Сын: Заремский Виктор
Отец ребёнка: Заремский Константин Фролович
Рождение ребёнка
20.05.1967
Рождение ребёнка
Около 13.01.1969
Украина, Днепропетровская обл.
Рождение ребёнка
19.07.1975
Украина, Днепропетровская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно