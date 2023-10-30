Заремская (Чегодаева) Фаина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заремская (Чегодаева) Фаина

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

20.10.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1935

Отец: Чегодаев Павел

Мать: Чегодаева Александра

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.08.1958

Сын: Заремский Виктор

Отец ребёнка: Заремский Константин Фролович

Рождение ребёнка
20.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заремский Константин Фролович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 13.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заремский Константин Фролович

Украина, Днепропетровская обл.
Рождение ребёнка
19.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заремский Константин Фролович

Украина, Днепропетровская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заремский Константин Фролович

Смерть
Неизвестно
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