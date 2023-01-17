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Чегодаев Павел

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1900

Дата смерти

Между 1937 и 1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
20.10.1935

Дочь: Заремская Фаина

Мать ребёнка: Чегодаева Александра

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чегодаева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Денисова Зоя

Мать ребёнка: Чегодаева Александра

Смерть
Между 1937 и 1940
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