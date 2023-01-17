Чегодаев Павел
Место рожденияРоссия
Дата рождения1900
Дата смертиМежду 1937 и 1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
20.10.1935
Дочь: Заремская Фаина
Мать ребёнка: Чегодаева Александра
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чегодаева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Денисова Зоя
Мать ребёнка: Чегодаева Александра
Смерть
Между 1937 и 1940