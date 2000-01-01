Денисова (Чегодаева) Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чегодаев Павел
Мать: Чегодаева Александра
Рождение ребёнка
26.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Василий
Рождение ребёнка
После 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Денисов Василий
Смерть
Неизвестно