Денисова (Чегодаева) Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Чегодаева) Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чегодаев Павел

Мать: Чегодаева Александра

Рождение ребёнка
26.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Василий

Рождение ребёнка
После 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Денисов Василий

Смерть
Неизвестно
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