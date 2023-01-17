Заремский Константин Фролович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заремский Константин Фролович

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Место рождения

Украина

Дата рождения

22.06.1930

Дата смерти

18.03.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
16.08.1958

Сын: Заремский Виктор

Мать ребёнка: Заремская Фаина

Рождение ребёнка
20.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заремская Фаина

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 13.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заремская Фаина

Украина, Днепропетровская обл.
Рождение ребёнка
19.07.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заремская Фаина

Украина, Днепропетровская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заремская Фаина

Смерть
18.03.1980
Светлогорское, Дніпропетровська область
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