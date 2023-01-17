Заремский Константин Фролович
Место рожденияУкраина
Дата рождения22.06.1930
Дата смерти18.03.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
16.08.1958
Сын: Заремский Виктор
Мать ребёнка: Заремская Фаина
Рождение ребёнка
20.05.1967
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 13.01.1969
Украина, Днепропетровская обл.
Рождение ребёнка
19.07.1975
Украина, Днепропетровская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заремская Фаина
Смерть
18.03.1980
Светлогорское, Дніпропетровська область