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(Некрасова) Анна Петровна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

20.06.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Некрасов Петр Лаврентьев

Мать: Некрасова Варвара Нестерова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.09.1808

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.11.1809

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.02.1812

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1813

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.12.1815

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1818

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.11.1822

Дочь: Некрасова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1824

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1826

Сын: Некрасов Василий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.12.1828

Сын: Некрасов Филипп Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Ильин

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
20.06.1848
Причина смерти: холера
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