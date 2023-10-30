(Некрасова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти20.06.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Рождение ребёнка
19.09.1808
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин
Рождение ребёнка
07.11.1809
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин
Рождение ребёнка
15.02.1812
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.08.1813
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин
Рождение ребёнка
16.12.1815
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин
Рождение ребёнка
02.01.1818
Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин
Рождение ребёнка
19.11.1822
Дочь: Некрасова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин
Рождение ребёнка
30.03.1824
Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин
Рождение ребёнка
24.02.1826
Сын: Некрасов Василий Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин
Рождение ребёнка
31.12.1828
Отец ребёнка: Некрасов Иван Ильин
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Иван Ильин
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.1848
Причина смерти: холера