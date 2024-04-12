Некрасов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения24.02.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1826
Отец: Некрасов Иван Ильин
Мать: Анна Петровна
Бракосочетание
02.11.1847
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
24.08.1851
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Григорьева
Смерть
Неизвестно