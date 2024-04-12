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Некрасов Василий Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

24.02.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1826

Отец: Некрасов Иван Ильин

Мать: Анна Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
02.11.1847

Жена: Некрасова Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Некрасов Михаил Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.08.1851

Сын: Некрасов Павел Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Григорьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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