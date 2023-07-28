(Некрасова) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.11.1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1809
Отец: Некрасов Иван Ильин
Мать: Анна Петровна
Бракосочетание
08.01.1828
Рождение ребёнка
09.08.1829
Сын: Некрасов Василий Стефанович
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.05.1831
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1832
Сын: Некрасов Николай Стефанович
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
02.06.1835
Дочь: Акилина Стефановна
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Некрасова Наталия Стефановна
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Александра Стефановна
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно