(Некрасова) Матрона Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Некрасова) Матрона Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

07.11.1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1809

Отец: Некрасов Иван Ильин

Мать: Анна Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.01.1828

Муж: Некрасов Стефан Васильевич

Рождение ребёнка
09.08.1829

Сын: Некрасов Василий Стефанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.05.1831

Сын: Некрасов Петр Стефанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1832

Сын: Некрасов Николай Стефанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.06.1835

Дочь: Акилина Стефановна

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Некрасов Петр Стефанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Некрасова Наталия Стефановна

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Некрасов Иван Стефанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Александра Стефановна

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно