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(Некрасова) Наталья Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.09.1808

Дата смерти

До 1860

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1808

Отец: Некрасов Иван Ильин

Мать: Анна Петровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Новиков Михаил Данилов

Отец ребёнка: Новиков Данила Никонов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Наталья Данилова

Отец ребёнка: Новиков Данила Никонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Параскева Данилова

Отец ребёнка: Новиков Данила Никонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Данила Никонов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860
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