(Некрасова) Наталья Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.09.1808
Дата смертиДо 1860
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1808
Отец: Некрасов Иван Ильин
Мать: Анна Петровна
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Новиков Данила Никонов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Наталья Данилова
Отец ребёнка: Новиков Данила Никонов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Параскева Данилова
Отец ребёнка: Новиков Данила Никонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1860