Логачев Петр Никитич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти26.04.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
04.01.1874 ст.
Рождение ребёнка
24.03.1878 ст.
Мать ребёнка: Логачева Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
14.11.1882 ст.
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Логачева Александра Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой Купавинской суконной фабрики, мещанин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1906 ст.
Причина смерти: от сужения горла