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Логачев Петр Никитич

Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

26.04.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Логачев Никита Михайлович

Мать: Логачева Пелагея Николаевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
04.01.1874 ст.

Жена: Логачева Евгения Андреевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1878 ст.

Сын: Логачев Гавриил Петрович

Мать ребёнка: Логачева Александра Григорьевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1882 ст.

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Логачева Александра Григорьевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровой Купавинской суконной фабрики, мещанин
Место жительства
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логачева Александра Григорьевна

Смерть
26.04.1906 ст.
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Причина смерти: от сужения горла
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