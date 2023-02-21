Логачева Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1878 ст.
Отец ребёнка: Логачев Петр Никитич
Рождение ребёнка
14.11.1882 ст.
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Логачев Петр Никитич
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логачев Петр Никитич
Смерть
Неизвестно