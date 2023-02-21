Логачева Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логачева Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1878 ст.

Сын: Логачев Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Логачев Петр Никитич

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
14.11.1882 ст.

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Логачев Петр Никитич

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логачев Петр Никитич

Смерть
Неизвестно
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