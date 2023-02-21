Логачева Пелагея Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти11.01.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Марья Никитична
Отец ребёнка: Логачев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Никитична
Отец ребёнка: Логачев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Логачев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Логачев Петр Никитич
Отец ребёнка: Логачев Никита Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая Купавинской суконной фабрики
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.01.1885 ст.
Причина смерти: от старости