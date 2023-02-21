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Логачева Пелагея Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

11.01.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Марья Никитична

Отец ребёнка: Логачев Никита Михайлович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Никитична

Отец ребёнка: Логачев Никита Михайлович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Логачев Василий Никитич

Отец ребёнка: Логачев Никита Михайлович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Логачев Петр Никитич

Отец ребёнка: Логачев Никита Михайлович

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
мастеровая Купавинской суконной фабрики
Место жительства
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логачев Никита Михайлович

Смерть
11.01.1885 ст.
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Причина смерти: от старости
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