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Логачев Никита Михайлович

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Логачев Михаил Иванович

Мать: Наталья Леонтьевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1833 ст.

Дочь: Марья Никитична

Мать ребёнка: Логачева Пелагея Николаевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александра Никитична

Мать ребёнка: Логачева Пелагея Николаевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Логачев Василий Никитич

Мать ребёнка: Логачева Пелагея Николаевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Логачев Петр Никитич

Мать ребёнка: Логачева Пелагея Николаевна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логачева Пелагея Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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