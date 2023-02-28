Логачев Никита Михайлович
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Логачев Михаил Иванович
Мать: Наталья Леонтьевна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Дочь: Марья Никитична
Мать ребёнка: Логачева Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александра Никитична
Мать ребёнка: Логачева Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Логачева Пелагея Николаевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Логачев Петр Никитич
Мать ребёнка: Логачева Пелагея Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно