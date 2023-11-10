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Сохраняев Александр Гаврилович

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Сохраняев Роман Александрович

Мать ребёнка: Сохраняева Прасковья Ивановна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.08.1873 ст.

Сын: Сохраняев Тихон Александрович

Мать ребёнка: Сохраняева Прасковья Ивановна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.10.1875 ст.

Сын: Сохраняев Иван Александрович

Мать ребёнка: Сохраняева Прасковья Ивановна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.10.1878 ст.

Сын: Сохраняев Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Сохраняева Прасковья Ивановна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.10.1882 ст.

Дочь: Красикова Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Сохраняева Прасковья Ивановна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1886 ст.

Сын: Сохраняев Никита Александрович

Мать ребёнка: Сохраняева Прасковья Ивановна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сохраняева Прасковья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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