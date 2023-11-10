Сохраняев Александр Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Сохраняев Роман Александрович
Мать ребёнка: Сохраняева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1873 ст.
Сын: Сохраняев Тихон Александрович
Мать ребёнка: Сохраняева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
16.10.1875 ст.
Сын: Сохраняев Иван Александрович
Мать ребёнка: Сохраняева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
26.10.1878 ст.
Сын: Сохраняев Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Сохраняева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
08.10.1882 ст.
Дочь: Красикова Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Сохраняева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1886 ст.
Сын: Сохраняев Никита Александрович
Мать ребёнка: Сохраняева Прасковья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно