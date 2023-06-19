Сохраняев Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения16.10.1875 ст.
Дата смерти07.01.1963
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1875 ст.
Рождение ребёнка
11.10.1903 ст.
Сын: Сохраняев Андрей Иванович
Мать ребёнка: Сохраняева Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
30.08.1905 ст.
Мать ребёнка: Сохраняева Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
17.08.1908 ст.
Мать ребёнка: Сохраняева Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
11.09.1910 ст.
Сын: Сохраняев Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Сохраняева Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.1963