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Сохраняев Иван Александрович

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

16.10.1875 ст.

Дата смерти

07.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1875 ст.

Отец: Сохраняев Александр Гаврилович

Мать: Сохраняева Прасковья Ивановна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.10.1903 ст.

Сын: Сохраняев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Сохраняева Пелагея Алексеевна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.08.1905 ст.

Сын: Сохраняев Иван Иванович

Мать ребёнка: Сохраняева Пелагея Алексеевна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1908 ст.

Сын: Сохраняев Пётр Иванович

Мать ребёнка: Сохраняева Пелагея Алексеевна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.09.1910 ст.

Сын: Сохраняев Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Сохраняева Пелагея Алексеевна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сохраняева Пелагея Алексеевна

Смерть
07.01.1963
Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область