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Сохраняев Тихон Александрович

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.08.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1873 ст.

Отец: Сохраняев Александр Гаврилович

Мать: Сохраняева Прасковья Ивановна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
31.01.1899 ст.

Жена: Сохраняева Александра Тимофеевна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1900 ст.

Сын: Сохраняев Тарас Тихонович

Мать ребёнка: Сохраняева Александра Тимофеевна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.08.1902 ст.

Дочь: Сохраняева Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Сохраняева Александра Тимофеевна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.07.1906 ст.

Сын: Сохраняев Борис Тихонович

Мать ребёнка: Сохраняева Александра Тимофеевна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.07.1908 ст.

Дочь: Сохраняева Фёкла Тихоновна

Мать ребёнка: Сохраняева Александра Тимофеевна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.12.1912 ст.

Дочь: Сохраняева Домна Тихоновна

Мать ребёнка: Сохраняева Александра Тимофеевна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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