Сохраняев Тихон Александрович
Место рождения
Дата рождения10.08.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1873 ст.
Бракосочетание
31.01.1899 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1900 ст.
Сын: Сохраняев Тарас Тихонович
Мать ребёнка: Сохраняева Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
27.08.1902 ст.
Дочь: Сохраняева Анна Тихоновна
Мать ребёнка: Сохраняева Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.07.1906 ст.
Сын: Сохраняев Борис Тихонович
Мать ребёнка: Сохраняева Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.07.1908 ст.
Дочь: Сохраняева Фёкла Тихоновна
Мать ребёнка: Сохраняева Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
29.12.1912 ст.
Дочь: Сохраняева Домна Тихоновна
Мать ребёнка: Сохраняева Александра Тимофеевна
Смерть
Неизвестно