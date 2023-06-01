Красикова (Сохраняева) Пелагея Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красикова (Сохраняева) Пелагея Александровна

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

08.10.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1882 ст.

Отец: Сохраняев Александр Гаврилович

Мать: Сохраняева Прасковья Ивановна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.02.1903 ст.

Муж: Красиков Пётр Павлович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.08.1904 ст.

Дочь: Красикова Матрёна Петровна

Отец ребёнка: Красиков Пётр Павлович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.

Сын: Красиков Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Красиков Пётр Павлович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.12.1908 ст.

Дочь: Красикова Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Красиков Пётр Павлович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1910 ст.

Сын: Красиков Степан Петрович

Отец ребёнка: Красиков Пётр Павлович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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