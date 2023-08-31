Красиков Пётр Павлович
Место рождения
Дата рождения05.10.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1882 ст.
Бракосочетание
05.02.1903 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.08.1904 ст.
Дочь: Красикова Матрёна Петровна
Мать ребёнка: Красикова (Сохраняева) Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.
Мать ребёнка: Красикова (Сохраняева) Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
18.12.1908 ст.
Дочь: Красикова Анастасия Петровна
Мать ребёнка: Красикова (Сохраняева) Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
26.11.1910 ст.
Мать ребёнка: Красикова (Сохраняева) Пелагея Александровна
Смерть
Неизвестно