Красиков Пётр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасиков Пётр Павлович

Красиков Пётр Павлович

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

05.10.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1882 ст.

Отец: Красиков Павел Осипович

Мать: Красикова Пелагея Мокиевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.02.1903 ст.

Жена: Красикова (Сохраняева) Пелагея Александровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.08.1904 ст.

Дочь: Красикова Матрёна Петровна

Мать ребёнка: Красикова (Сохраняева) Пелагея Александровна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1906 ст.

Сын: Красиков Иосиф Петрович

Мать ребёнка: Красикова (Сохраняева) Пелагея Александровна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.12.1908 ст.

Дочь: Красикова Анастасия Петровна

Мать ребёнка: Красикова (Сохраняева) Пелагея Александровна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.11.1910 ст.

Сын: Красиков Степан Петрович

Мать ребёнка: Красикова (Сохраняева) Пелагея Александровна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.