Красикова Пелагея Мокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасикова Пелагея Мокиевна

Красикова Пелагея Мокиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красиков Павел Осипович

Рождение ребёнка
09.10.1874 ст.

Дочь: Сапроненко (Красикова) Прасковья Павловна

Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.09.1876 ст.

Дочь: Красикова Анна Павловна

Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.09.1878 ст.

Сын: Красиков Никита Павлович

Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1880 ст.

Сын: Красиков Александр Павлович

Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1882 ст.

Сын: Красиков Пётр Павлович

Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1885 ст.

Сын: Красиков Иван Павлович

Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1887 ст.

Дочь: Красикова Ефросинья Павловна

Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.12.1888 ст.

Дочь: Красикова Евгения Павловна

Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.

Сын: Красиков Роман Павлович

Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.01.1897 ст.

Сын: Красиков Игнатий Павлович

Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.