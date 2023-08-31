Красикова Пелагея Мокиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1874 ст.
Дочь: Сапроненко (Красикова) Прасковья Павловна
Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович
Рождение ребёнка
05.09.1876 ст.
Дочь: Красикова Анна Павловна
Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович
Рождение ребёнка
12.09.1878 ст.
Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович
Рождение ребёнка
09.11.1880 ст.
Сын: Красиков Александр Павлович
Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович
Рождение ребёнка
05.10.1882 ст.
Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович
Рождение ребёнка
02.06.1885 ст.
Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович
Рождение ребёнка
21.09.1887 ст.
Дочь: Красикова Ефросинья Павловна
Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович
Рождение ребёнка
23.12.1888 ст.
Дочь: Красикова Евгения Павловна
Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович
Рождение ребёнка
01.10.1891 ст.
Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович
Рождение ребёнка
26.01.1897 ст.
Сын: Красиков Игнатий Павлович
Отец ребёнка: Красиков Павел Осипович
Смерть
Неизвестно