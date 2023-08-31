Красиков Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения02.06.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1885 ст.
Бракосочетание
06.02.1911 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1912 ст.
Дочь: Красикова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Красикова (Коношева) Маланья Семёновна
Рождение ребёнка
01.10.1914 ст.
Дочь: Красикова Анания Ивановна
Мать ребёнка: Красикова (Коношева) Маланья Семёновна
Смерть
Неизвестно