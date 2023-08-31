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Красиков Иван Павлович

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

02.06.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1885 ст.

Отец: Красиков Павел Осипович

Мать: Красикова Пелагея Мокиевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.02.1911 ст.

Жена: Красикова (Коношева) Маланья Семёновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1912 ст.

Дочь: Красикова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Красикова (Коношева) Маланья Семёновна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1914 ст.

Дочь: Красикова Анания Ивановна

Мать ребёнка: Красикова (Коношева) Маланья Семёновна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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