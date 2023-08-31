Красикова (Коношева) Маланья Семёновна
Место рождения
Дата рождения01.01.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1911 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1912 ст.
Дочь: Красикова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Красиков Иван Павлович
Рождение ребёнка
01.10.1914 ст.
Дочь: Красикова Анания Ивановна
Отец ребёнка: Красиков Иван Павлович
Смерть
Неизвестно