Красикова (Коношева) Маланья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасикова (Коношева) Маланья Семёновна

Красикова (Коношева) Маланья Семёновна

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.01.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.02.1911 ст.

Муж: Красиков Иван Павлович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.11.1912 ст.

Дочь: Красикова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Красиков Иван Павлович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.10.1914 ст.

Дочь: Красикова Анания Ивановна

Отец ребёнка: Красиков Иван Павлович

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.