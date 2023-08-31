Сапроненко (Красикова) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапроненко (Красикова) Прасковья Павловна

Место рождения

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.10.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1874 ст.

Отец: Красиков Павел Осипович

Мать: Красикова Пелагея Мокиевна

Станки, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Муж: Сапроненко Пётр Никифорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1904 ст.

Дочь: Сапроненко Мария Петровна

Отец ребёнка: Сапроненко Пётр Никифорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1907 ст.

Дочь: Сапроненко Ефросинья Петровна

Отец ребёнка: Сапроненко Пётр Никифорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.07.1911 ст.

Дочь: Сапроненко Мария Петровна

Отец ребёнка: Сапроненко Пётр Никифорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.09.1914 ст.

Сын: Сапроненко Иван Петрович

Отец ребёнка: Сапроненко Пётр Никифорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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