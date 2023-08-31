Сапроненко (Красикова) Прасковья Павловна
Место рождения
Дата рождения09.10.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1874 ст.
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1904 ст.
Дочь: Сапроненко Мария Петровна
Отец ребёнка: Сапроненко Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
16.02.1907 ст.
Дочь: Сапроненко Ефросинья Петровна
Отец ребёнка: Сапроненко Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
30.07.1911 ст.
Дочь: Сапроненко Мария Петровна
Отец ребёнка: Сапроненко Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
03.09.1914 ст.
Отец ребёнка: Сапроненко Пётр Никифорович
Смерть
Неизвестно