Сапроненко Пётр Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
26.01.1897 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1904 ст.
Дочь: Сапроненко Мария Петровна
Мать ребёнка: Сапроненко (Красикова) Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
16.02.1907 ст.
Дочь: Сапроненко Ефросинья Петровна
Мать ребёнка: Сапроненко (Красикова) Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
30.07.1911 ст.
Дочь: Сапроненко Мария Петровна
Мать ребёнка: Сапроненко (Красикова) Прасковья Павловна
Рождение ребёнка
03.09.1914 ст.
Мать ребёнка: Сапроненко (Красикова) Прасковья Павловна
Смерть
Неизвестно