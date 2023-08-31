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Сапроненко Пётр Никифорович

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Сапроненко Никифор Никифорович

Мать: Сапроненко (Клясюк) Наталья Филипповна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.01.1897 ст.

Жена: Сапроненко (Красикова) Прасковья Павловна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.08.1904 ст.

Дочь: Сапроненко Мария Петровна

Мать ребёнка: Сапроненко (Красикова) Прасковья Павловна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1907 ст.

Дочь: Сапроненко Ефросинья Петровна

Мать ребёнка: Сапроненко (Красикова) Прасковья Павловна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.07.1911 ст.

Дочь: Сапроненко Мария Петровна

Мать ребёнка: Сапроненко (Красикова) Прасковья Павловна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.09.1914 ст.

Сын: Сапроненко Иван Петрович

Мать ребёнка: Сапроненко (Красикова) Прасковья Павловна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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