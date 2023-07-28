Сапроненко (Клясюк) Наталья Филипповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1832
Дата смерти10.08.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Сын: Сапроненко Захар Никифорович
Отец ребёнка: Сапроненко Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Сопроненко Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Сапроненко Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Сапроненко Ефим Никифорович
Отец ребёнка: Сапроненко Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
12.11.1872 ст.
Дочь: Сапроненко Матрёна Никифоровна
Отец ребёнка: Сапроненко Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
15.08.1874 ст.
Сын: Сапроненко Фрол Никифорович
Отец ребёнка: Сапроненко Никифор Никифорович
Рождение ребёнка
29.10.1877 ст.
Дочь: Сапроненко Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Сапроненко Никифор Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.08.1887 ст.