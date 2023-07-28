Сапроненко (Клясюк) Наталья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапроненко (Клясюк) Наталья Филипповна

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

10.08.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1859

Сын: Сапроненко Захар Никифорович

Отец ребёнка: Сапроненко Никифор Никифорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Сопроненко Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Сапроненко Никифор Никифорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Сапроненко Ефим Никифорович

Отец ребёнка: Сапроненко Никифор Никифорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.11.1872 ст.

Дочь: Сапроненко Матрёна Никифоровна

Отец ребёнка: Сапроненко Никифор Никифорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.08.1874 ст.

Сын: Сапроненко Фрол Никифорович

Отец ребёнка: Сапроненко Никифор Никифорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.10.1877 ст.

Дочь: Сапроненко Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Сапроненко Никифор Никифорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапроненко Никифор Никифорович

Смерть
10.08.1887 ст.
Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область