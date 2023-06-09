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Сапроненко Захар Никифорович

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Сапроненко Никифор Никифорович

Мать: Сапроненко (Клясюк) Наталья Филипповна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.01.1887 ст.

Жена: Сапроненко Домна Яковлевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1887 ст.

Сын: Сапроненко Логин Захарьевич

Мать ребёнка: Сапроненко Домна Яковлевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.

Сын: Сапроненко Степан Захарьевич

Мать ребёнка: Сапроненко Домна Яковлевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1893 ст.

Сын: Сапроненко Дмитрий Захарьевич

Мать ребёнка: Сапроненко Домна Яковлевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.01.1904

Сын: Сапроненко Семён Захарьевич

Мать ребёнка: Сапроненко Домна Яковлевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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