Сапроненко Захар Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Бракосочетание
18.01.1887 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1887 ст.
Сын: Сапроненко Логин Захарьевич
Мать ребёнка: Сапроненко Домна Яковлевна
Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.
Сын: Сапроненко Степан Захарьевич
Мать ребёнка: Сапроненко Домна Яковлевна
Рождение ребёнка
18.10.1893 ст.
Сын: Сапроненко Дмитрий Захарьевич
Мать ребёнка: Сапроненко Домна Яковлевна
Рождение ребёнка
02.01.1904
Сын: Сапроненко Семён Захарьевич
Мать ребёнка: Сапроненко Домна Яковлевна
Смерть
Неизвестно