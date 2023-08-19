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Сапроненко Домна Яковлевна

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
18.01.1887 ст.

Муж: Сапроненко Захар Никифорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1887 ст.

Сын: Сапроненко Логин Захарьевич

Отец ребёнка: Сапроненко Захар Никифорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.

Сын: Сапроненко Степан Захарьевич

Отец ребёнка: Сапроненко Захар Никифорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1893 ст.

Сын: Сапроненко Дмитрий Захарьевич

Отец ребёнка: Сапроненко Захар Никифорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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