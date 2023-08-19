Сапроненко Домна Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1887 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.10.1887 ст.
Сын: Сапроненко Логин Захарьевич
Отец ребёнка: Сапроненко Захар Никифорович
Рождение ребёнка
14.12.1888 ст.
Сын: Сапроненко Степан Захарьевич
Отец ребёнка: Сапроненко Захар Никифорович
Рождение ребёнка
18.10.1893 ст.
Сын: Сапроненко Дмитрий Захарьевич
Отец ребёнка: Сапроненко Захар Никифорович
Смерть
Неизвестно