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Сапроненко Логин Захарьевич

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

14.10.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1887 ст.

Отец: Сапроненко Захар Никифорович

Мать: Сапроненко Домна Яковлевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапроненко (Шарепо) Матрёна Терентьевна

Рождение ребёнка
25.11.1908 ст.

Сын: Сапроненко Георгий Логинович

Мать ребёнка: Сапроненко (Шарепо) Матрёна Терентьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1911 ст.

Дочь: Сапроненко Екатерина Логиновна

Мать ребёнка: Сапроненко (Шарепо) Матрёна Терентьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.

Дочь: Сапроненко Ксения Логиновна

Мать ребёнка: Сапроненко (Шарепо) Матрёна Терентьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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