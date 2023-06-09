Сапроненко Логин Захарьевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1887 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.11.1908 ст.
Сын: Сапроненко Георгий Логинович
Мать ребёнка: Сапроненко (Шарепо) Матрёна Терентьевна
Рождение ребёнка
01.06.1911 ст.
Дочь: Сапроненко Екатерина Логиновна
Мать ребёнка: Сапроненко (Шарепо) Матрёна Терентьевна
Рождение ребёнка
24.01.1914 ст.
Дочь: Сапроненко Ксения Логиновна
Мать ребёнка: Сапроненко (Шарепо) Матрёна Терентьевна
Смерть
Неизвестно