Сопроненко Сергей Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1895 ст.
Дочь: Громова (Сопроненко) Домна Сергеевна
Мать ребёнка: Сопроненко Софья Карповна
Рождение ребёнка
28.10.1897 ст.
Сын: Сопроненко Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Сопроненко Софья Карповна
Рождение ребёнка
11.08.1900 ст.
Сын: Сапроненко Фёдор Сергеевич
Мать ребёнка: Сопроненко Софья Карповна
Смерть
Неизвестно