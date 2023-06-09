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Сопроненко Сергей Никифорович

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Сапроненко Никифор Никифорович

Мать: Сапроненко (Клясюк) Наталья Филипповна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.02.1888 ст.

Жена: Сопроненко Софья Карповна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1895 ст.

Дочь: Громова (Сопроненко) Домна Сергеевна

Мать ребёнка: Сопроненко Софья Карповна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1897 ст.

Сын: Сопроненко Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Сопроненко Софья Карповна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.08.1900 ст.

Сын: Сапроненко Фёдор Сергеевич

Мать ребёнка: Сопроненко Софья Карповна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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