Сопроненко Софья Карповна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1888 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1895 ст.
Дочь: Громова Домна Сергеевна
Отец ребёнка: Сопроненко Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
28.10.1897 ст.
Сын: Сопроненко Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Сопроненко Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
11.08.1900 ст.
Сын: Сапроненко Фёдор Сергеевич
Отец ребёнка: Сопроненко Сергей Никифорович
Смерть
Неизвестно