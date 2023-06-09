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Сопроненко Софья Карповна

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
14.02.1888 ст.

Муж: Сопроненко Сергей Никифорович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.08.1895 ст.

Дочь: Громова Домна Сергеевна

Отец ребёнка: Сопроненко Сергей Никифорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1897 ст.

Сын: Сопроненко Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Сопроненко Сергей Никифорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.08.1900 ст.

Сын: Сапроненко Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Сопроненко Сергей Никифорович

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно