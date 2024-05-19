Сапроненко Фёдор Сергеевич
Место рождения
Дата рождения11.08.1900 ст.
Дата смерти?.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1900 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Сапроненко Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Сапроненко (Коноплёва) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
01.05.1932
Дочь: Сапроненко Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Сапроненко (Коноплёва) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Сапроненко Валентина Фёдоровна
Мать ребёнка: Сапроненко (Коноплёва) Татьяна Владимировна
Смерть
?.04.1944