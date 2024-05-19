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Сапроненко Фёдор Сергеевич

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

11.08.1900 ст.

Дата смерти

?.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1900 ст.

Отец: Сопроненко Сергей Никифорович

Мать: Сопроненко Софья Карповна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапроненко (Коноплёва) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Сапроненко Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Сапроненко (Коноплёва) Татьяна Владимировна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.05.1932

Дочь: Сапроненко Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Сапроненко (Коноплёва) Татьяна Владимировна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Сапроненко Валентина Фёдоровна

Мать ребёнка: Сапроненко (Коноплёва) Татьяна Владимировна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
?.04.1944

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