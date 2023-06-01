Сохраняев Роман Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Бракосочетание
22.01.1889 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1889 ст.
Мать ребёнка: Сохраняева Прасковья Егоровна
Рождение ребёнка
27.01.1892 ст.
Сын: Сохраняев Игнатий Романович
Мать ребёнка: Сохраняева Прасковья Егоровна
Смерть
Неизвестно