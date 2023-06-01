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Сохраняев Роман Александрович

Место рождения

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Сохраняев Александр Гаврилович

Мать: Сохраняева Прасковья Ивановна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1889 ст.

Жена: Сохраняева Прасковья Егоровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1889 ст.

Сын: Сохраняев Яков Романович

Мать ребёнка: Сохраняева Прасковья Егоровна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1892 ст.

Сын: Сохраняев Игнатий Романович

Мать ребёнка: Сохраняева Прасковья Егоровна

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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