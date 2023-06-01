Сохраняева Прасковья Егоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1889 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1889 ст.
Отец ребёнка: Сохраняев Роман Александрович
Рождение ребёнка
27.01.1892 ст.
Сын: Сохраняев Игнатий Романович
Отец ребёнка: Сохраняев Роман Александрович
Смерть
Неизвестно