Сохраняева Прасковья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сохраняева Прасковья Егоровна

Место рождения

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
22.01.1889 ст.

Муж: Сохраняев Роман Александрович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.11.1889 ст.

Сын: Сохраняев Яков Романович

Отец ребёнка: Сохраняев Роман Александрович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.01.1892 ст.

Сын: Сохраняев Игнатий Романович

Отец ребёнка: Сохраняев Роман Александрович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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