Марьенкова Малютина (Рыжкова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1881 ст.
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.
Отец: Рыжков Михаил Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1919
Дочь: Меренкова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Марьенков Михаил Федорович
Рождение ребёнка
20.11.1920
Отец ребёнка: Малютин Андрей Максимович
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Певнева Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Малютин Андрей Максимович
Курская обл. Большесолдатский сельсовет, деревня Махов Колодезь
Рождение ребёнка
15.03.1936
Дочь: Ефимова Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Малютин Андрей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962