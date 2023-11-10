Марьенкова Малютина (Рыжкова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марьенкова Малютина (Рыжкова) Мария Михайловна

Место рождения

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1881 ст.

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881 ст.

Отец: Рыжков Михаил Федорович

Мать: не указана

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.03.1919

Дочь: Меренкова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Марьенков Михаил Федорович

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.11.1920

Сын: Малютин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Малютин Андрей Максимович

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Певнева Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Малютин Андрей Максимович

Курская обл. Большесолдатский сельсовет, деревня Махов Колодезь
Рождение ребёнка
15.03.1936

Дочь: Ефимова Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Малютин Андрей Максимович

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Андрей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марьенков Михаил Федорович

Смерть
1962
Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
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