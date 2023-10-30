Меренкова (Марьенкова) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения19.03.1919
Дата смерти20.10.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1919
Рождение ребёнка
13.07.1949
Отец ребёнка: Меренков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
25.09.1950
Дочь: Афонькина Вера Павловна
Отец ребёнка: Меренков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
15.04.1953
Дочь: Кондрашова Воробьева Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Меренков Павел Андреевич
Рождение ребёнка
03.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Меренков Павел Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.10.1976