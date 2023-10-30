Меренкова (Марьенкова) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меренкова (Марьенкова) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

19.03.1919

Дата смерти

20.10.1976

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1919

Отец: Марьенков Михаил Федорович

Мать: Марьенкова Малютина Мария Михайловна

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.07.1949

Сын: Меренков Петр Павлович

Отец ребёнка: Меренков Павел Андреевич

Рождение ребёнка
25.09.1950

Дочь: Афонькина Вера Павловна

Отец ребёнка: Меренков Павел Андреевич

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.04.1953

Дочь: Кондрашова Воробьева Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Меренков Павел Андреевич

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
03.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меренков Павел Андреевич

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меренков Павел Андреевич

Смерть
20.10.1976
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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