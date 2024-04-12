Малютин Андрей Максимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиОколо 1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Рождение ребёнка
20.11.1920
Мать ребёнка: Марьенкова Малютина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Певнева Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Марьенкова Малютина Мария Михайловна
Курская обл. Большесолдатский сельсовет, деревня Махов Колодезь
Рождение ребёнка
15.03.1936
Дочь: Ефимова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Марьенкова Малютина Мария Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1945