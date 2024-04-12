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Малютин Андрей Максимович

Место рождения

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
20.11.1920

Сын: Малютин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Марьенкова Малютина Мария Михайловна

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Певнева Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Марьенкова Малютина Мария Михайловна

Курская обл. Большесолдатский сельсовет, деревня Махов Колодезь
Рождение ребёнка
15.03.1936

Дочь: Ефимова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Марьенкова Малютина Мария Михайловна

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марьенкова Малютина Мария Михайловна

Смерть
Около 1945
Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
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