Марьенков Михаил Федорович
Место рожденияКурская губерния Суджанский уезд, Большесолдатская волость, деревня Махов Колодезь
Дата рожденияОколо 1855 ст.
Дата смертиОколо 1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.
Курская губерния Суджанский уезд, Большесолдатская волость, деревня Махов Колодезь
Рождение ребёнка
19.03.1919
Дочь: Меренкова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Марьенкова Малютина Мария Михайловна
Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1920