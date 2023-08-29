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Марьенков Михаил Федорович

Место рождения

Курская губерния Суджанский уезд, Большесолдатская волость, деревня Махов Колодезь

Дата рождения

Около 1855 ст.

Дата смерти

Около 1920

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Курская губерния Суджанский уезд, Большесолдатская волость, деревня Махов Колодезь
Рождение ребёнка
19.03.1919

Дочь: Меренкова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Марьенкова Малютина Мария Михайловна

Махов Колодезь, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марьенкова Малютина Мария Михайловна

Смерть
Около 1920
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