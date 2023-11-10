Костицын Федор Семенович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смерти1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Костицын Семен Никитич
Работа или профессия
1794
Назначен во диакона к Флоролаврской Павловотчинской церкви.
Бракосочетание
1798
Образование
1798
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Семинарии по классу риторики.
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Костицына Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Костицына Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Лавров Доримедонт Федорович
Мать ребёнка: Костицына Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Костицына Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Костицын Матвей Федорович
Мать ребёнка: Костицына Мария Федоровна
Смерть
1820