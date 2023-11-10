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Костицын Федор Семенович

Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Костицын Семен Никитич

Мать: Костицына Федора Ивановна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1794
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Назначен во диакона к Флоролаврской Павловотчинской церкви.
Бракосочетание
1798

Жена: Костицына Мария Федоровна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Образование
1798
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Обучается в Семинарии по классу риторики.
Рождение ребёнка
1799

Сын: Лавров Флегонт Федорович

Мать ребёнка: Костицына Мария Федоровна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Лавров Николай Федорович

Мать ребёнка: Костицына Мария Федоровна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Лавров Доримедонт Федорович

Мать ребёнка: Костицына Мария Федоровна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Костицын Павел Федорович

Мать ребёнка: Костицына Мария Федоровна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Костицын Матвей Федорович

Мать ребёнка: Костицына Мария Федоровна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1820
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
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