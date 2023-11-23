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Лавров (Костицын) Николай Федорович

Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Костицын Федор Семенович

Мать: Костицына Мария Федоровна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1820
Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Определен во диакона к Флоролаврской Павловотчинской церкви.
Бракосочетание
1822

Жена: Лаврова Феодосия Павловна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Лаврова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Лаврова Феодосия Павловна

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Военная служба
1828
"Отдан за противозаконные поступки в службу военную".
Смерть
Неизвестно

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