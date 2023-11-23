Лавров (Костицын) Николай Федорович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Работа или профессия
1820
Определен во диакона к Флоролаврской Павловотчинской церкви.
Бракосочетание
1822
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Лаврова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Лаврова Феодосия Павловна
Военная служба
1828
"Отдан за противозаконные поступки в службу военную".
Смерть
Неизвестно