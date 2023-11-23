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Костицына Мария Федоровна

Место рождения

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1798

Муж: Костицын Федор Семенович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Лавров (Костицын) Флегонт Федорович

Отец ребёнка: Костицын Федор Семенович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Лавров (Костицын) Николай Федорович

Отец ребёнка: Костицын Федор Семенович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Лавров (Костицын) Доримедонт Федорович

Отец ребёнка: Костицын Федор Семенович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Костицын Павел Федорович

Отец ребёнка: Костицын Федор Семенович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Костицын Матвей Федорович

Отец ребёнка: Костицын Федор Семенович

Фрол, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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