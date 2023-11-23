Костицына Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1798
Рождение ребёнка
1799
Сын: Лавров (Костицын) Флегонт Федорович
Отец ребёнка: Костицын Федор Семенович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Лавров (Костицын) Николай Федорович
Отец ребёнка: Костицын Федор Семенович
Рождение ребёнка
1805
Сын: Лавров (Костицын) Доримедонт Федорович
Отец ребёнка: Костицын Федор Семенович
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Костицын Федор Семенович
Рождение ребёнка
1815
Сын: Костицын Матвей Федорович
Отец ребёнка: Костицын Федор Семенович
Смерть
Неизвестно