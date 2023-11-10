Румянцева Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева Прасковья Андреевна

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Место рождения

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

20.10.1881

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1881

Отец: Андрей Николаевич

Мать: Екатерина Матвеевна

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1903

Сын: Румянцев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Румянцев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
18.10.1907

Сын: Румянцев Константин Иванович

Отец ребёнка: Румянцев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
04.03.1909

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Румянцев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1916

Дочь: Тихомирова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Румянцев Иван Васильевич

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1919

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Румянцев Иван Васильевич

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Румянцев Иван Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
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