Румянцева Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рождения20.10.1881
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1881
Отец: Андрей Николаевич
Мать: Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
02.11.1903
Отец ребёнка: Румянцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
18.10.1907
Сын: Румянцев Константин Иванович
Отец ребёнка: Румянцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.03.1909
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Румянцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1916
Дочь: Тихомирова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Румянцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
29.07.1919
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Румянцев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Румянцев Иван Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно