Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1881 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1881

Дочь: Румянцева Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Николаевич

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакурова Александра Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Николаевич

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
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