Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Николаевич

Андрей Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1881 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1881

Дочь: Румянцева Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Екатерина Матвеевна

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вакурова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Екатерина Матвеевна

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close