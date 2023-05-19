Румянцев Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1884
Рождение ребёнка
02.11.1903
Мать ребёнка: Румянцева Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
18.10.1907
Сын: Румянцев Константин Иванович
Мать ребёнка: Румянцева Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
04.03.1909
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Румянцева Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
01.01.1916
Дочь: Тихомирова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Румянцева Прасковья Андреевна
Рождение ребёнка
29.07.1919
Дочь: Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Румянцева Прасковья Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Румянцева Прасковья Андреевна
Смерть
Неизвестно