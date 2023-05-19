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Румянцев Иван Васильевич

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Место рождения

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

27.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1884

Отец: Румянцев Василий Прохорович

Мать: Румянцева Варвара Ивановна

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1903

Сын: Румянцев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Румянцева Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
18.10.1907

Сын: Румянцев Константин Иванович

Мать ребёнка: Румянцева Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
04.03.1909

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Румянцева Прасковья Андреевна

Рождение ребёнка
01.01.1916

Дочь: Тихомирова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Румянцева Прасковья Андреевна

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1919

Дочь: Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Румянцева Прасковья Андреевна

Тарасов Дор, Верховская волость, Солигаличский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Румянцева Прасковья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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