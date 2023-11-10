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Рыкалова Фекла Абрамова

Место рождения

Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

18.09.1901 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Абрам Васильев

Мать: не указана

Новое Ильдеряково, Аксубаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
родилась в д.Токмаклы
Бракосочетание
17.01.1847 ст.

Муж: Карташев Григорий Иванов

Новое Иванаево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.05.1853 ст.

Муж: Рыкалов Герасим Иванов

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1856 ст.

Сын: Рыкалов Артемий Герасимович

Отец ребёнка: Рыкалов Герасим Иванов

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1859 ст.

Дочь: Мурзина Агапия Герасимова

Отец ребёнка: Рыкалов Герасим Иванов

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.01.1863 ст.

Сын: Рыкалов Василий Герасимов

Отец ребёнка: не указан

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
незаконнорожденный
Смерть
18.09.1901 ст.
Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
умерла от старости
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