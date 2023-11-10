Рыкалова Фекла Абрамова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смерти18.09.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Отец: Абрам Васильев
Мать: не указана
родилась в д.Токмаклы
Бракосочетание
17.01.1847 ст.
Новое Иванаево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.05.1853 ст.
Рождение ребёнка
19.10.1856 ст.
Сын: Рыкалов Артемий Герасимович
Отец ребёнка: Рыкалов Герасим Иванов
Рождение ребёнка
06.02.1859 ст.
Дочь: Мурзина Агапия Герасимова
Отец ребёнка: Рыкалов Герасим Иванов
Рождение ребёнка
02.01.1863 ст.
Сын: Рыкалов Василий Герасимов
Отец ребёнка: не указан
незаконнорожденный
Смерть
18.09.1901 ст.
умерла от старости