Мурзина (Рыкалова) Агапия Герасимова
Место рождения
Дата рождения06.02.1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1859 ст.
Отец: Рыкалов Герасим Иванов
Мать: Рыкалова Фекла Абрамова
Бракосочетание
01.07.1879
Рождение ребёнка
31.08.1882
Отец ребёнка: Мурзин Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
18.01.1885
Сын: Мурзин Григорий Прокопиев
Отец ребёнка: Мурзин Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
04.04.1887
Сын: Мурзин Тит Прокопиев
Отец ребёнка: Мурзин Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
04.10.1891
Отец ребёнка: Мурзин Прокопий Иванов
Рождение ребёнка
31.01.1904
Дочь: (Мурзина) Евдокия Прокопиева
Отец ребёнка: Мурзин Прокопий Иванов
Смерть
Неизвестно