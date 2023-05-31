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Мурзина (Рыкалова) Агапия Герасимова

Место рождения

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.02.1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1859 ст.

Отец: Рыкалов Герасим Иванов

Мать: Рыкалова Фекла Абрамова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.07.1879

Муж: Мурзин Прокопий Иванов

Рождение ребёнка
31.08.1882

Сын: Мурзин Иван Прокопиев

Отец ребёнка: Мурзин Прокопий Иванов

Рождение ребёнка
18.01.1885

Сын: Мурзин Григорий Прокопиев

Отец ребёнка: Мурзин Прокопий Иванов

Рождение ребёнка
04.04.1887

Сын: Мурзин Тит Прокопиев

Отец ребёнка: Мурзин Прокопий Иванов

Рождение ребёнка
04.10.1891

Сын: Мурзин Филипп Прокопиев

Отец ребёнка: Мурзин Прокопий Иванов

Рождение ребёнка
31.01.1904

Дочь: (Мурзина) Евдокия Прокопиева

Отец ребёнка: Мурзин Прокопий Иванов

Смерть
Неизвестно

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