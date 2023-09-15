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Рыкалов Герасим Иванов

Место рождения

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.

Отец: Рыкалов Иван Иванов

Мать: Рыкалова Ирина Ильина

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.05.1853 ст.

Жена: Рыкалова Фекла Абрамова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.10.1856 ст.

Сын: Рыкалов Артемий Герасимович

Мать ребёнка: Рыкалова Фекла Абрамова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1859 ст.

Дочь: Мурзина Агапия Герасимова

Мать ребёнка: Рыкалова Фекла Абрамова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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