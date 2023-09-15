Рыкалов Герасим Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1812 ст.
Отец: Рыкалов Иван Иванов
Мать: Рыкалова Ирина Ильина
Бракосочетание
17.05.1853 ст.
Жена: Рыкалова Фекла Абрамова
Рождение ребёнка
19.10.1856 ст.
Сын: Рыкалов Артемий Герасимович
Мать ребёнка: Рыкалова Фекла Абрамова
Рождение ребёнка
06.02.1859 ст.
Дочь: Мурзина Агапия Герасимова
Мать ребёнка: Рыкалова Фекла Абрамова
Смерть
Неизвестно