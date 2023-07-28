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Рыкалов Василий Герасимов

Место рождения

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.01.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1827 г.р.

Жена

Около 1865 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1863 ст.

Отец: не указан

Мать: Рыкалова Фекла Абрамова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
незаконнорожденный
Бракосочетание
17.01.1883 ст.

Жена: Рыкалова Анна Петрова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.03.1896 ст.

Сын: Рыкалов Никифор Васильевич

Мать ребёнка: Рыкалова Анна Петрова

Русская Чебоксарка, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
приемный ребенок, подкидыш
Смерть
Неизвестно