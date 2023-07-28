Рыкалов Василий Герасимов
Место рождения
Дата рождения02.01.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1863 ст.
Отец: не указан
Мать: Рыкалова Фекла Абрамова
незаконнорожденный
Бракосочетание
17.01.1883 ст.
Жена: Рыкалова Анна Петрова
Рождение ребёнка
08.03.1896 ст.
Сын: Рыкалов Никифор Васильевич
Мать ребёнка: Рыкалова Анна Петрова
приемный ребенок, подкидыш
Смерть
Неизвестно