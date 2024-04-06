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Федюшин Матвей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1828

Дата смерти

14.10.1904

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1828

Отец: Федюшин Павел Семенович

Мать: Федюшина Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
22.09.1852

Жена: Федюшина (Брызгалова) Анна Николаевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XR-DS67?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A65N7-2P49&action=view
Рождение ребёнка
1864

Сын: Федюшин Александр Матвеевич

Мать ребёнка: Федюшина (Брызгалова) Анна Николаевна

Смерть
14.10.1904

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