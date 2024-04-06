Федюшин Матвей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1828
Дата смерти14.10.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1828
Бракосочетание
22.09.1852
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9XR-DS67?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A65N7-2P49&action=view
Рождение ребёнка
1864
Сын: Федюшин Александр Матвеевич
Мать ребёнка: Федюшина (Брызгалова) Анна Николаевна
Смерть
14.10.1904